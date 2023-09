Rassistische Posts: Auch Polizisten in Verdacht

Koblenz/Mainz (dpa/lrs) - . Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen rassistischer, antisemitischer und behindertenfeindlicher Posts in Chatgruppen hat Innenminister Michael Ebling die disziplinarrechtlichen Möglichkeiten bei 49 Polizeibeamten und Beamtinnen geprüft. Fünf von ihnen werden auch strafrechtlich verfolgt, die übrigen 44 seien passiv an den ausgewerteten Chatgruppen beteiligt gewesen, hatte der SPD-Politiker kürzlich im Innenausschuss des Landtags berichtet. Aktuell liefen noch elf Disziplinarverfahren. Die Ermittlungen hätten aber bisher „keine Anhaltspunkte für eine strukturelle rechtsextremistische Ausprägung in der Polizei erbracht“.