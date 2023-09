Rassistischer Anschlag vor 30 Jahren

Koblenz (dpa/lrs) - . Im Prozess um einen tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim 1991 in Saarlouis hat die Anklage neun Jahre und sechs Monate Haft für den Angeklagten gefordert. Für den inzwischen 52-Jährigen, der zur Tatzeit 20 Jahre alt war, sei in dem Mordfall eine Jugendstrafe zu verhängen, sagte am Montag ein Vertreter der Bundesanwaltschaft im Plädoyer vor dem Oberlandesgericht in Koblenz.