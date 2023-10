Rechtsextreme Musik: Durchsuchungen auch in Rheinland-Pfalz

Mainz/Celle (dpa) - . Im Kampf gegen die Produktion und Verbreitung von volksverhetzender rechtsextremer Musik hat die Polizei am Donnerstag auch in Rheinland-Pfalz Objekte durchsucht. „Seit 6 Uhr laufen Ermittlungen in der rechtsextremen Musikszene, auch in Rheinland-Pfalz“, teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium auf Anfrage mit. Wo und wie viele Durchsuchungen im Bundesland stattfanden, war zunächst nicht bekannt. „Solche Verfassungsfeinde versuchen ihr Netz bundesweit zu spinnen“, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD). „Dagegen gehen wir entschlossen vor. Maßnahmen wie die des heutigen Tages senden das ganz deutliche Signal, dass Rechtsextremismus bei uns nicht ohne Reaktion des Rechtsstaates bleibt.“