Regierung investiert 400 Millionen in Wirtschaftsstandort

Mainz (dpa/lrs) - . Mit 400 Millionen Euro in den nächsten zwei Jahren will Rheinland-Pfalz die Zukunftsfähigkeit der heimischen Wirtschaft sichern. „Rheinland-Pfalz ist ein Standort, an dem sich gut arbeiten und leben lässt“, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Mittwoch in der Landtagsdebatte über den Etat für ihr Ministerium. Der Doppelhaushalt stelle die Weichen dafür, dass dies so bleibe.