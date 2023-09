Regierungschefin Dreyer begrüßt „Deutschland-Pakt“

Mainz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat den „Deutschland-Pakt“ von Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) begrüßt. „Denn es ist wichtig, die Weichen so zu stellen, dass wir in Deutschland schneller und einfacher werden, um unser Land zukunftsfähig aufzustellen“, sagte die Regierungschefin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.