Regierungsviertel: Stadt zufrieden mit Umfrage-Beteiligung

Alle gewonnenen Erkenntnisse sollen nun in einem weiteren Bürgerforum am 20. September präsentiert werden. Münden solle dies in Empfehlungen, die an die städtischen Gremien gingen, erklärte Grosse. Ziel sei es, im kommenden Jahr einen Wettbewerb für die Gestaltung des Regierungsviertels zu beginnen.