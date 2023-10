Rehlinger wirbt für die ICE-Strecke über Saarbrücken

Saarbrücken (dpa/lrs) - . Auch mit der Unterstützung von Politikern aus der Grenzregion wirbt die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) für eine ICE-Strecke zwischen Berlin und Paris über Saarbrücken. In einer von Rehlinger initiierten Resolution machen sich nach Angaben der Staatskanzlei insgesamt zehn Politiker aus dem Saarland, dem angrenzenden Frankreich und aus Trier für die Streckenführung durch das Saarland stark. Das Papier wurde demnach bereits an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), den französischen Präsidenten Emmanuel Macron sowie an die Bahn-Verantwortlichen der beiden Länder geschickt.