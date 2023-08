Rheinland-Pfälzer gehen später in Rente

Insgesamt sind in Rheinland-Pfalz rund 847.150 Menschen in Altersrente, ungefähr so viele wie im Vorjahr. Die Zahl der neuen Anträge auf Regelaltersrenten ist im Jahresvergleich um knapp zwei Prozent auf fast 10.700 gestiegen. Die Anträge für die abschlagsfreie Rente ab 63 legten dagegen nur um 0,1 Prozent zu - auf fast 7660 Anträge.