Rheinland-pfälzischen Landkreise haben genehmigten Haushalt

Als Beleg für die klammen Kassen der Landkreise führte der Geschäftsführende Direktor die gestiegenen Kosten für den ÖPNV, die Kitas, die Aufnahme und Integration von geflüchteten Menschen sowie die Tarifsteigerungen in den Kommunen an. In diesen Bereichen kämen auf die Kreise Mehrbelastungen in erheblicher Größenordnung zu. Mit Blick auf die künftige Finanzierung des Deutschlandtickets schloss Göbel eine weitere höhere finanzielle Belastung für die Kommunen aus. Sollte der Bund die möglichen Mehrkosten nicht tragen, sei die Zukunft des 49-Euro-Tickets gefährdet.