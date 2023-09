Rheinland-Pfalz schafft 550 neue Plätze für Geflüchtete

Mainz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat wegen der steigenden Zahl geflüchteter Menschen 550 weitere Aufnahmeplätze in einer Turnhalle und einem Hotel geschaffen. „Seit Mai dieses Jahres nimmt das Land mehr Menschen in den Aufnahmeeinrichtungen (AfA) des Lands auf, als in die Kommunen verteilt werden“, teilte Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) am Dienstag in Mainz mit. „Aufgrund der aktuell stark steigenden Zugangszahlen sind die landeseigenen Aufnahmekapazitäten zu 92 Prozent belegt.“ Daher seien gemeinsam mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD innerhalb einer Woche die 550 Plätze geschaffen worden.