Rheinland-Pfalz setzt neues Betreuungsrecht um

Mainz (dpa/lrs) - . Alternativ zur Betreuung von Menschen, die ihre Angelegenheiten aus körperlichen oder seelischen Gründen nicht mehr selbstständig wahrnehmen können, wird es in Rheinland-Pfalz eine neue Möglichkeit geben. In bis zu zwei Städten und vier Landkreisen kann auch eine erweiterte Unterstützung eingerichtet werden. „Die modellhafte Umsetzung der erweiterten Unterstützung soll dazu beitragen, dass in geeigneten Fällen die größtmögliche Teilhabe und Selbstbestimmung für die Betroffenen erreicht werden kann“, erklärte Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) am Donnerstag in Mainz.