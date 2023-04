Rheinland-Pfalz startet Verhandlungen mit Islamverbänden

In einem nächsten Schritt sollen Verhandlungsgruppen gebildet und in der Federführung des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit (MWG) eine ressortübergreifende Steuerungsgruppe eingerichtet werden. Sie werde einen Zeitplan ausarbeiten, die Beiträge der Verhandlungsgruppen zusammenführen und im Konfliktfall intervenieren, so der Minister, der einen Vertrag auf „Augenhöhe“ avisiert. „Ich bin zuversichtlich, dass der Abschluss bis 2025, also noch in der laufenden Legislaturperiode, erreicht wird“, sagte Hoch.