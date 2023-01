Rheinland-Pfalz und Saarland gedenken des Papstes

Im Bistum Speyer läuteten laut der Diözese am Sonntagmittag überall eine Viertelstunde die Kirchenglocken als Zeichen der Trauer und Dankbarkeit. Bischof Wiesemann rief auch dazu auf, bis zum Begräbnis von Benedikt XVI. am 5. Januar an allen Kirchen Trauerbeflaggung anzubringen und in allen Gottesdiensten für den Verstorbenen zu beten. Von Montag (2.1.) an sollte ein Kondolenzbuch im Dom in Speyer ausliegen. Am Dienstagabend war hier zudem ein Requiem geplant.