Rheinland-Pfalz untersagt weiterhin Jagd auf Wölfe

Mainz. Im Jahr 2021 haben Wölfe in Rheinland-Pfalz mehr als 100 Tiere getötet. Allen voran Schafe und Ziegen wurden Opfer der Raubtiere. Inzwischen geht das Landesumweltministerium davon aus, dass hierzulande zwei Rudel durch die Wälder ziehen. Es ist von bis zu vier erwachsenen Tiere die Rede plus ihre Welpen. Der Wolf, er ist Jahrzehnte nach seiner vermeintlichen Ausrottung wieder zurück in Rheinland-Pfalz. Seitdem werden von Bauernverbänden und aus der Politik immer wieder Rufe laut, eine regulierte Tötung der Tiere festzusetzen. Eine Forderung, die das Ministerium von Landesumweltministerin Katrin Eder (Grüne) weiterhin ablehnt, wie sie bei der Präsentation des aktualisierten Plans zum Wolfsmanagement am Mittwoch mitteilte.