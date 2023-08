Rheinland-Pfalz verbessert sich leicht beim Bildungscheck

Verbesserungspotenzial bestehe bei der Forschungsorientierung, der Integration sowie der Förderinfrastruktur. Die eingeworbenen Drittmittel je Professor seien die drittniedrigsten in Deutschland und die Investitionsausgaben an Hochschulen vergleichsweise gering. Außerdem gebe es in Rheinland-Pfalz eine hohe Schulabbrecherquote unter ausländischen Jugendlichen. Die Ganztagsquote in der Sekundarstufe 1 sei zudem die drittniedrigste in Deutschland.