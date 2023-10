Rheinland-Pfalz will bis 2030 Behördengänge digitalisieren

Mainz. Ein Stückchen Romantik will die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dann doch noch bewahren. In diesen technischen Zeiten, in denen Bürger ihren Personalausweis online beantragen oder ein Auto unpersönlich digital zulassen können. In diesen Zeiten will Dreyer zumindest einen Behördengang nach wie vor analog halten. „Ich hoffe, dass Heiraten auch weiterhin im Standesamt in Präsenz stattfindet wird. So viel Romantik muss sein“, sagte die Ministerpräsidentin am Dienstag bei einer Pressekonferenz, auf der die Landesregierung ihre Digitalstrategie 2030 vorstellte.