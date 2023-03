RKI: Mehr Corona-Ansteckungen in Karnevalshochburgen

Viele Feiern und der Straßenkarneval mit Rosenmontagszügen fanden diesmal wieder ohne Schutzvorgaben und Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie statt. Anfang Februar waren bereits Maskenpflichten in Bussen und Bahnen im Fern- und Nahverkehr in ganz Deutschland vorzeitig aufgehoben worden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Freitag mit 118,9 gemeldeten neuen Fällen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen an - die Spanne reicht aktuell von 55,1 in Sachsen bis 272,1 im Saarland.