Roger Lewentz bleibt Landesvorsitzender der SPD

Mainz. Roger Lewentz steht zwei weitere Jahre an der Spitze der SPD in Rheinland-Pfalz. Seine Partei hat ihn am Samstag beim Parteitag in der Alten Lokhalle in Mainz wiedergewählt. Auf ihn entfielen 83,8 Prozent der Stimmen. Gegenkandidaten gab es nicht. 2021 wurde er mit 89 Prozent der Stimmen gewählt. Allerdings hat die SPD die Methode der Stimmenauszählung geändert. Nach der alten Methode hätte Lewentz diesmal nur 79,9 Prozent erhalten.