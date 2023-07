Roger Lewentz will erneut als SPD-Landeschef kandidieren

In den vergangenen Monaten hatte sich zusehends abgezeichnet, dass Lewentz das Amt als Landesvorsitzender auch die kommenden zwei Jahre behalten will. Lewentz selbst hat in den vergangenen Wochen immer wieder berichtet, landesweit viele Gespräche mit Mitgliedern seiner Partei geführt zu haben - auch hinsichtlich einer erneuten Kandidatur. In diesen Gesprächen habe er ausnahmslos „guten Zuspruch“ erhalten, weshalb er sich für eine erneute Kandidatur entschieden habe, so der Sozialdemokrat. Sein Mandat als Landtagsabgeordneter hatte Lewentz nach seinem Rücktritt ebenfalls behalten.