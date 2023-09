Rund 2500 Arbeitsmarktberatungen für ukrainische Geflüchtete

Mainz (dpa/lrs) - . Rund 2500 Informations- und Beratungsangebote für Geflüchtete aus der Ukraine sind in sechs rheinland-pfälzischen Kommunen gemacht worden. Das teilte Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion in Mainz mit. Die Angebote für deren Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sind vom Land finanziert worden.