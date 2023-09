Schellhammer: CDU soll sich zu Thüringen äußern

Mainz (dpa/lrs) - . Nach der Durchsetzung einer Steuersenkung der CDU in Thüringen mit Stimmen der AfD hat die rheinland-pfälzische Grünen-Fraktionschefin Pia Schellhammer an die CDU im Mainzer Landtag appelliert, die „Brandmauer zur AfD“ zu halten. „Es ist ein Dammbruch, dass die CDU im Thüringer Landtag ein Gesetz nur mit Unterstützung der AfD durchsetzt und damit klar mit ihr zusammenarbeitet“, sagte Schellhammer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Das zeigt, die Brandmauer ist gefallen - trotz aller gegenteiliger Beteuerungen der Union - und die extreme Rechte applaudiert.“