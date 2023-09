Schmerzensgeldklage gegen Bischof Ackermann vor Gericht

Die Frau gibt in ihrer Klage an, sie sei durch die Nennung ihres wahren Namens durch Bischof Ackermann retraumatisiert worden. Die Frau war vor rund 30 Jahren als Gemeindeangestellte von ihrem Pfarrer jahrelang sexuell ausgebeutet worden. Als sie schwanger wurde, wurde sie zur Abtreibung gedrängt. Ob am Mittwoch bereits ein Urteil ergeht, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin des Gerichts.