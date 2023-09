Schmitt: Künftige Fachkräfte aus Ruanda ausbilden

Mainz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt will die Zuwanderung von künftigen Fachkräften aus dem Partnerland Ruanda ausbauen. Für junge Menschen aus Afrika sei die Aussicht auf eine international anerkannte Berufsausbildung sehr attraktiv, sagte die FDP-Politikerin vor ihrer einwöchigen Reise nach Ostafrika an diesem Samstag in Mainz. In Ruanda sei die berufliche Qualifizierung rein theoretisch und keine duale Ausbildung wie in Deutschland.