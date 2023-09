Schuljahresbeginn: Kritik von Gewerkschaften und Verbänden

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) will beim Besuch einer Integrierten Gesamtschule in Mainz an diesem Montag ihre Pläne und Ziele sowie die Neuerungen für das anlaufende Schuljahr 2023/24 erläutern. Für rund 540.000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz geht in der kommenden Woche der Unterricht in ihren Klassen wieder los.