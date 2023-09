Schulstart mit vielen Wiederholern in ersten Klassen

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Nach einem schwierigen Jahr mit letztlich vielen Wiederholern in der ersten Klasse ist die Gräfenauschule in Ludwigshafen wieder in den Unterricht gestartet. „Ich freue mich, dass alle Klassen mit Lehrkräften versorgt sind und ich drei Planstellen bekommen habe - keine zusätzlichen Lehrkräfte, sondern Umwandlung von Vertretungsverträgen in feste Stellen“, sagte Rektorin Barbara Mächtle am Montag der Deutschen Presse-Agentur.