Schweitzer bereitet Strategie gegen Einsamkeit vor

Diesen Vor-Ort-Ansatz sieht Schweitzer als Kern einer Strategie gegen Einsamkeit. „Wir gehen den Weg eines sozialräumlichen Ansatzes, der danach fragt, wo die Menschen in ihrer Nachbarschaft leben, wo sie Einsamkeit empfinden und wo man am ehesten etwas dagegen machen kann.“ Hier gebe es gute Ansatzpunkte wie die Arbeit der Gemeindeschwestern plus, der Seniorenarbeit, der Kurzzeitpflege oder auch die Unterstützung von Wohn-Pflege-Gemeinschaften im Projekt „Wohnpunkt RLP“. Die Strategie gegen Einsamkeit solle diese Ansätze miteinander vernetzen und etwaige Lücken schließen.