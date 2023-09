Schwimmcontainer für RLP: Gutachten zerlegt CDU-Antrag

Im Juni hatte der Wittlicher Landtagsabgeordnete Dennis Junk (CDU) im Plenum das Projekt der mobilen Schwimmcontainer vorgestellt. Junk schlug vor, dass in einer Art Modellphase mehrere Container angeschafft werden sollen, die dann über einen bestimmten Zeitraum hinweg an verschiedenen Standorten im Land zum Einsatz kommen. Ein vergleichbares Projekt findet derzeit in Nordrhein-Westfalen statt. Dort gewöhnen sich Kinder bereits seit über einem Jahr in den drei mal neun Meter großen Containern ans Wasser – als Vorbereitung auf den richtigen Schwimmkurs. Junk sagte damals im Landtag: „Diese mobilen Busse wären die richtige Antwort auf die bundesweit immer weiter rückläufigen Wasserflächen, damit mehr Kinder endlich wieder richtig Schwimmen lernen.“ Der Landtag hatte im Juni den Vorschlag an den Innenausschuss verwiesen.