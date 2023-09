Schwimmcontainer „Zwischenlösung“ für Wassergewöhnung

Mainz (dpa/lrs) - . Mobile Schwimmcontainer sind nach Ansicht von Fachleuten eine Möglichkeit für die Wassergewöhnung von Kindern, ersetzen aber keinen Schwimmunterricht. „Es soll eine Ergänzung zum Schwimmbad sein und eine reine Wassergewöhnung“, sagte der Geschäftsführer des Kreissportbunds Düren in Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Schmitz, am Mittwoch bei einer Anhörung im Landtags-Innenausschuss in Mainz. Dort werden fünf Container in einem Modellprojekt erprobt. Die erschwinglichen Container seien eine „Zwischenlösung“. Timo Horst von der Stadt Worms bezifferte die Kosten pro Container auf rund 20.000 Euro.