Sexualisierte Gewalt: CDU fordert Schutzkonzepte für Schulen

Mainz. Der Missbrauchsfall in der Pfalz bewegt nach wie vor rheinland-pfälzische Landespolitik: In Edenkoben hatte im September ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter ein zehnjähriges Mädchen auf dem Schulweg entführt und sexuell missbraucht – trotz zahlreicher Warnungen von Eltern an die Polizei im Vorfeld. Und wie der Fernsehsender SWR in dieser Woche berichtet hat, ist derzeit auch in einem kleinen Dorf im Kreis Cochem-Zell die Sorge der Eltern groß. Ein ebenfalls vorbestrafter Sexualstraftäter soll dort Kindern unerlaubt Geschenke gemacht haben, die Polizei fährt seitdem verstärkt Streife. Ein Haftbefehl gegen den Mann wurde vom Amtsgericht Cochem abgelehnt – weil kein Haftgrund vorliege. Vorfälle, die Gordon Schnieder, Chef der CDU-Landtagsfraktion, nachdenklich stimmen. „Wir brauchen in unserem Land endlich wirksame Schutzmechanismen gegen sexuelle Gewalt, und zwar bevor etwas passiert“, sagte Schnieder am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.