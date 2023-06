So ist die Wasserqualität von Badeseen in Rheinland-Pfalz

Zurück zu den Badeseen. Die Ergebnisse der hygienischen Wasserqualität der rheinland-pfälzischen Behörden würden laut Umweltministerium auch den EU-Badegewässerbericht 2022 bestätigen, der gerade vorgelegt worden ist: Der Großteil der Badegewässer in Rheinland-Pfalz halte demnach die aktuellen mikrobiologischen EU-Grenzwerte ein und darf sich EU-Badegewässer nennen. In der vergangenen Badesaison seien bis auf drei Badegewässer alle anderen Badeseen als „ausgezeichnet“ bewertet worden. Die drei übrigen Gewässer befanden sich demnach in der Kategorie „gut“: der Stadtweiher Baumholder, der Große Weiher in Mechtersheim und das Sanduferbad Rülzheim. Insgesamt haben deutsche Badegewässer nach den Daten der EU fast durchweg exzellente Wasserbedingungen. Die EU bescheinigte 90,2 Prozent von knapp 2300 analysierten deutschen Badeseen, Flüssen und Küstengewässern in dem Bericht ausgezeichnete Qualität.