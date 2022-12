Pandemie beendet? Das planen Hessen und Rheinland-Pfalz

Das Land Hessen hat sich in der Debatte über ein Ende der Corona-Schutzmaßnahmen noch nicht festgelegt. „Wir wollen in Hessen so viel Freiheit wie möglich im Zusammenhang mit den Corona-Regeln gewähren”, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Marco Kreuter am Dienstag in Wiesbaden auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd). Deshalb achte das Land sehr auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen.