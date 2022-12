Solarenergie auf Freiflächen in diesem Jahr vervierfacht

Mainz (dpa/lrs) - . Die Leistung von Solaranlagen auf Ackerland, Wiesen oder anderen Freiflächen hat sich in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz vervierfacht. Das Ausschreibungsvolumen von 200 Megawatt sei vollständig ausgeschöpft worden, teilte das Klimaschutz- und Energieministerium am Donnerstag in Mainz mit. Im vergangenen Jahr war die Ausschreibung von Photovoltaik auf Freiflächen noch auf 50 Megawatt beschränkt.