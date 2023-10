Sozialdienst katholischer Frauen erhält Nell-Breuning-Preis

Trier (dpa) - . Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) ist am Freitag mit dem Oswald von Nell-Breuning-Preis 2023 der Stadt Trier geehrt worden. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung würdige „das große gesellschaftliche Engagement“ des Frauen- und Fachverbands, das „ganz im Sinne Nell-Breunings zu mehr sozialer Gerechtigkeit in Deutschland“ beitrage, teilte die Stadt mit. Der Preis wird alle zwei Jahre in Erinnerung an den in Trier geborenen Sozialethiker Oswald von Nell-Breuning (1890-1991) verliehen. Er geht zu gleichen Teilen an den Bundesverband mit Sitz in Dortmund und an den SkF Trier.