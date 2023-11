SPD auf Tiefstand: 51 Prozent gegen Dreyer-Kandidatur

Mainz (dpa/lrs) - . Die größte rheinland-pfälzische Regierungspartei SPD ist einer Umfrage des „PoliTrend“ zufolge auf ein historisches Tief gefallen. Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, kämen die Sozialdemokraten nur auf 22 Prozent. Das sind drei Prozentpunkte weniger als bei der letzten Umfrage im Auftrag des SWR-Politikmagazins „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ vom Juli, wie der Sender am Donnerstag in Mainz mitteilte. Damit hätte die Ampelkoalition wie schon im Juli-„PoliTrend“ keine eigene Mehrheit mehr.