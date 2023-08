SPD braucht Zeit für Suche nach nächstem Vorsitzenden

Zu der Frage, wie es für ihn nach 2025 weitergehe, sagte er: „Ich werde mich im September dieses Jahres für den SPD-Vorsitz des Ortsvereins Kamp-Bornhofen bewerben. Das war ich vor rund 30 Jahren schon einmal, es ist also eine kleine Rückkehr zur Basisarbeit.“ Und: „Eine Entscheidung, ob ich erneut für den Landtag kandidieren werde, werde ich dann in meinem Wahlkreis besprechen.“ Ein neuer Landtag soll in Rheinland-Pfalz in 2026 gewählt werden.