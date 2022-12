SPD sieht einen „Werkzeugkasten“ für mehr Resilienz

Als eine der größten Herausforderungen nannte die Politikerin die Bewältigung des Fachkräftemangels. So sei zwar viel erreicht worden für einen schnelleren Ausbau der Solarenergie und die Dämmung von Häusern. „Manche Fortschritte scheitern aber am Fachkräftemangel in Handwerksberufen.“ Daher werde das Land 500.000 Euro zusätzlich für ein Coaching-Projekt zur Verfügung stellen, um Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Ausbildung zu unterstützen.