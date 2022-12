SPD will Beweisaufnahme im U-Ausschuss bald abschließen

Ihm sei am Tag nach der Katastrophennacht andeutungsweise klar geworden, dass die Folgen schlimmer waren als das sogenannte Jahrhunderthochwasser 2016, sagte Martin Schiffarth vom DRK-Landesverband am Freitag im Untersuchungsausschuss. „Weil die Zerstörungen exakt dem entsprachen wie Berichte von 1910.“ Rettungshubschrauber mit Winde, die nachts eingesetzt werden könnten, fänden sich in Deutschland aber höchstens im alpinen Raum oder beim Militär.