SPD will mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt

Mainz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische SPD grenzt sich vor ihrem Landesparteitag an diesem Samstag klar gegen die AfD ab. Die Partei setzt in Zeiten von Krisen und Kriegen auf gesellschaftlichen Zusammenhalt und Europa. „Mit der Pandemie beginnend, die ganzen Krisen, Kriege und globalen Herausforderungen - das trübt die Menschen enorm“, sagte der Landesvorsitzende Roger Lewentz am Freitag in Mainz. „Es ist die Zeit, den Menschen das Gefühl zu geben, wir halten zusammen.“ Der Parteitag und der Titel des Leitantrags stehen entsprechend unter dem Motto „Gegen Egoismus. Zusammenhalt stärken“.