Stadtrat beschließt zweiten Nachtragshaushalt

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Der Stadtrat von Ludwigshafen hat am Montag den bereits zweiten Nachtragshaushalt mit Mehrheit beschlossen. Der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz fehlen für dieses Jahr mehr als 200 Millionen Euro. Grund ist der Kämmerei zufolge unter anderem, dass der Kommune massiv Einnahmen wegbrechen. So hatte die Stadt im vergangenen Jahr mit 150 Millionen Euro Gewerbesteuern kalkuliert - Unternehmen hatten Abgaben aber erfolgreich zurückgefordert. Die Rückforderungen betreffen Zahlungen in den Jahren seit 2001.