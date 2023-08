Steuersenkung für Restaurants: Dreyer gibt sich zugeknöpft

Die saarländische Ministernpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hatte bereits Anfang August signalisiert, sich auch für eine dauerhafte Absenkung der Mehrwertsteuer einsetzen zu wollen. Das FDP-geführte Wirtschaftsministerium in Rheinland-Pfalz zeigte sich auf Anfrage vergangene Woche ebenfalls offen für den Vorstoß, genau wie Politiker von CDU und Freie Wähler. Aus der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei heißt es dazu hingegen lediglich: „Es gilt, nach Ende der Pandemie den Einsatz von Hilfsmaßnahmen vor dem Hintergrund neuer Herausforderungen neu zu prüfen und zu bewerten.“ Auslöser für diese eher unkonkrete Stellungnahme könnte womöglich der grüne Koalitionspartner in der rheinland-pfälzischen Ampelregierung sein. Die Grünen sprechen sich seit Wochen auf Bundesebene gegen eine Herabsetzung der Mehrwertsteuer aus – und wollen den Fokus eher auf den Gewinn neuer Fachkräfte für die Gastronomiebranche legen. Auch die schwarz-grüne Regierung in Hessen wollte sich in dieser Woche wohl aus demselben Grund auf Anfrage auf keine eindeutige Position festlegen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die dauerhaft niedrige Mehrwertsteuer für Speisen in seinem Wahlkampf versprochen. Zuletzt allerdings wollte er seine Zusage nicht erneut wiederholen.