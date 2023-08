Streikende Lkw-Fahrer beauftragen Vermittler

„Der Ball ist nun in der Ecke des Unternehmens“, sagte Atema der dpa. Der niederländische Gewerkschafter hatte bereits im April für mehr als 60 Fahrer des gleichen Unternehmens verhandelt, die ebenfalls in Gräfenhausen in den Streik getreten waren. Er habe das Unternehmen darüber informiert, dass die Fahrer ihn mit den Verhandlungen beauftragt hätten. Nach Angaben von Atema haben alle Streikenden Kündigungsschreiben erhalten, auf denen auch ihre Unterschriften ständen. „Das ist gefälscht“, insistierte er. Die Anschuldigungen gegen die Fahrer entbehrten jeglicher Grundlage. So seien Vertreter des Unternehmens am Wochenende nicht daran gehindert worden, zwei leere Lastwagen zu übernehmen.