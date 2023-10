Studie belegt hohe Akzeptanz für den Ausbau von Windkraft

Mainz. Es ist ein goldener Herbsttag im Oktober, blauer Himmel, die Thermometer in Mainz zeigen Temperaturen jenseits der 20 Grad an, Spaziergehwetter – der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) gefällt das allerdings nur bedingt. Es sei zu warm, seit Wochen. „Hinter uns liegt global der wärmste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung“, beklagt Eder. Schuld an der Entwicklung sei der Klimawandel. Um nun die immer weiter voranschreitende Erderwärmung abzubremsen, will Rheinland-Pfalz die kommenden Jahre massiv den Ausbau erneuerbarer Energie vorantreiben. Doch wollen das auch die Rheinland-Pfälzer? Ja, sagt Eder am Montag bei der Vorstellung einer vom Ministerium in Auftrag gegebenen Akzeptanzstudie.