Studie: Knapp 8800 Teilzeit-Studierende in Rheinland-Pfalz

Bundesweit lag der Wert im Schnitt bei 7,6 Prozent. Damit kommt Rheinland-Pfalz auf Platz fünf der Bundesländer. Insgesamt konnten im Wintersemester 2022/23 in Rheinland-Pfalz 35 Studienangebote in Teilzeit studiert werden - die zweitgeringste Quote nach Bremen.