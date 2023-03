Warum die Studie über den IQ von Schülern umstritten ist

Wiesbaden/Mainz. Schülerinnen und Schüler in Deutschland schnitten sechs Monate nach Beginn der Coronapandemie in einem Intelligenztest schlechter ab als Vergleichsgruppen in den Jahren 2002 und 2012. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universitäten Trier und Chemnitz, die jüngst in der Fachzeitschrift „Plos One“ veröffentlicht wurde. Daran teilgenommen haben 424 Schüler aus vier Schulen in Rheinland-Pfalz.