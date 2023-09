Tödlicher Brandanschlag: Plädoyer von Verteidigung erwartet

Die Generalbundesanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer am Montag neuneinhalb Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. Der 52-jährige Deutsche soll 1991 ein Asylbewerberheim in Saarlouis angezündet haben. Dadurch soll er den 27-jährigen Asylbewerber Samuel Yeboah aus dem westafrikanischen Ghana ermordet haben. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten, der damals Teil der rechtsextremen Szene in Saarlouis gewesen sein soll, vor, das Feuer aus rassistischer Gesinnung gelegt zu haben.