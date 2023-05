U-Ausschuss Ahrflut: „Das Psychische habe ich unterschätzt”

Herr Haller, laut meinen Mitschriften waren Sie das einzige Mitglied des U-Ausschusses, das alle 42 Sitzungen mitgemacht hat, Woche für Woche, teilweise mit Sitzungen, die länger als 15 Stunden gedauert haben. Wie hart war es teilweise? Physisch wie psychisch?

Man gewöhnt sich da relativ schnell dran, denn man weiß ja, für was und für wen man das macht. Man muss sich auch klar machen: Was wir hier als Ausschuss leisten, ist nur ein winziger Bruchteil dessen, was die Menschen an der Ahr als Herausforderung hatten. Die haben jeden Tag von morgens bis nachts geschuftet. Deshalb war es dem Ausschuss sicherlich zuzumuten, dass wir wöchentlich und auch teils längere Sitzungen hatten.