Ungewisse Zukunft für Familienferienstätten in RLP

In Rheinland-Pfalz gibt es fünf Familienferienstätten. Eine davon liegt in Bad Kreuznach, Stadtteil Bad Münster am Stein, in der geschichtsträchtigen Ebernburg. Drei weitere Häuser befinden sich im Westerwald, eines in der Pfalz. Bislang ist es in Rheinland-Pfalz so gewesen, dass die Ferienstätten bei Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten oder bei größeren Käufen finanziell unterstützt wurden. Ein Drittel der Mittel kamen vom Bund, ein Drittel vom Land. Das restliche Drittel haben die Einrichtungen selbst bezahlt. Nun hat der Bund angekündigt, seine Förderung einzustellen. Eine von mehreren geplanten Einsparungen seitens der Bundesregierung im sozialen Bereich. Auch Fortbildungen in der Wohlfahrtspflege stehen auf der Streichliste, ebenso Zuschüsse für Mehrgenerationenhäuser. „Wir prüfen aktuell, was die Vielzahl dieser Einsparungen auf Bundesebene für das Land und die Förderungen des Familienministeriums bedeuten“, teilt Ministeriumssprecher Nils Dettki mit.