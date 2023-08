Uniklinik Mainz bestätigt Millionenminus für das Jahr 2022

Die Uniklinik war in den vergangenen Wochen wiederholt in die Schlagzeilen geraten. Mehrere Klinikleiter hatten sich mit einem Brandbrief an den rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens Hoch gewandt, um ihren Unmut über die Zusammenarbeit mit dem kaufmännischen Vorstand, Christian Elsner, zu artikulieren. Zudem wurde öffentlich, dass die Universitätsmedizin zeitweise wegen einer Fülle an unbezahlter Rechnungen nicht mehr mit Medikamenten oder medizinischen Instrumenten beliefert worden war. Zuletzt sorgte ein stundenlanger IT-Ausfall für Unruhe im Klinikum. Ein eigens beauftragter externer Berater soll daher in den kommenden Wochen die angespannte Situation an der UM analysieren. Angesprochen auf den bestehenden Streit zwischen Elsner und den Klinikdirektoren antwortete Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Freitag in einem Interview mit dem „Trierischen Volksfreund“: „Wenn die ‚Ehe‘ zwischen Klinikleitungen und Vorstand wirklich zerrüttet ist, muss man nach Abschluss der Untersuchung vielleicht Entscheidungen treffen.“