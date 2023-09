Uniklinik Mainz darf 150 Millionen Euro mehr Schulden machen

Mainz. Dass Krankenhäuser generell in einer schwierigen Lage sind, haben die bundesweiten Proteste am Mittwoch gezeigt. Bei der Mainzer Uniklinik, als größtem Krankenhaus in Rheinland-Pfalz und zehntgrößter Klinik in ganz Deutschland, zeigten sich diese finanziellen Probleme noch einmal besonders. Weil die Erlöse die Kosten einfach nicht ausgleichen könnten, erklärten der Gesundheitsstaatssekretär Denis Alt (SPD) und der Vorstandsvorsitzende der Mainzer Universitätsmedizin, Norbert Pfeiffer, am Mittwoch im rheinland-pfälzischen Haushalts- und Finanzausschuss. Der Jahresabschluss der Uniklinik für 2022 weist daher einen Verlust von 65,1 Millionen Euro auf. Dies sei deutlich schlechter als das Ergebnis des Vorjahres (rund 39 Millionen Euro Minus), aber 6,9 Millionen Euro besser als die Planung im Nachtragswirtschaftsplan für 2022. Zudem, packte Denis Alt die zweite Hiobsbotschaft aus, müsste die Kreditlinie zur Deckung von Betriebsmitteln für die Uniklinik aktuell noch einmal um 150 Millionen Euro auf 750 Millionen Euro erweitert werden, damit die Klinik handlungsfähig bleibe. Für die CDU ist dieser Negativtrend „nichts Geringeres als ein finanzieller Tsunami“.