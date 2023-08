Uniklinik Mainz: Opposition fordert personelle Konsequenzen

Seit Monaten läuft eine Debatte über die finanzielle Schieflage der Mainzer Uniklinik und über ihre Ursachen. 40 Chefärzte des Klinikums hatten sich im Frühjahr mit einem Brief an Landesgesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) gewandt, um ihn über die offenbar desaströsen Zustände in ihren Häusern zu unterrichten. Im Zentrum der Kritik: der kaufmännische Vorstand der UM, Christian Elsner, dem vorgeworfen wird, das Krankenhaus kaputtzusparen. Nun kommen Enthüllungen über den Berg von unbezahlten Rechnungen im Wert von rund 60 Millionen dazu, der zeitweise zu Lieferstopps von Medikamenten und medizinischen Materialien an der Uniklinik geführt hat. CDU-Politiker Gensch dazu: „Jedes Kreiskrankenhaus in einer Bananenrepublik ist betriebswirtschaftlich und organisatorisch besser aufgestellt als die Uniklinik Mainz.“